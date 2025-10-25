Патрульна поліція переходить на електронне оформлення ДТП, але не у всіх областях

Повний перехід на електронний формат очікується протягом наступного року.

Національна поліція переходить на електронне оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Першими нову систему випробовують патрульні у Вінницькій області, які тепер складають схеми ДТП за допомогою планшетів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нова система дозволяє вносити дані про учасників аварії, транспортні засоби, обставини події та створювати цифрову схему з урахуванням реальної дорожньої ситуації. Якщо раніше цей процес займав багато часу через ручне оформлення, то тепер інспектори можуть оперативно фіксувати всі деталі безпосередньо на місці події.

Олексій Білошицький каже, що електронного оформлення ДТП має ряд переваг, зокрема:

▪️ автоматизація створення схем;

▪️ скорочення часу оформлення;

▪️ точна фіксація місця аварії;

▪️ зменшення кількості помилок.

До кінця 2025 року систему планують запровадити ще у 10 областях України, а повний перехід на електронний формат очікується протягом наступного року.

При цьому загальна процедура розгляду залишається незмінною — усі матеріали з електронними схемами надсилатимуться до суду для подальшого розгляду.

