Украина усиливает международный обмен налоговыми данными для противодействия выведению средств – Гетманцев

Внедрение эффективного взаимодействия между Государственной налоговой службой Украины и иностранными налоговыми органами в обмене информацией является одним из ключевых направлений Национальной стратегии доходов до 2030 года, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, цель этой инициативы — своевременное выявление международных схем уклонения от налогообложения и возвращение в Украину незаконно выведенных средств.
«Помню, как в 2024 году ГНС представила концепцию создания IT-системы “Обмен информацией с иностранными компетентными органами”, которая обеспечит прозрачность в работе, контроль за своевременностью и качеством обмена запросами ИКО, а также повысит эффективность работы налоговых органов в борьбе с мошенниками, использующими международные схемы уклонения. Инициатива была поддержана, средства в госбюджете на 2025 год предусмотрены. Ожидаем внедрения», — отметил Гетманцев.
Он также привел показатели работы за девять месяцев 2025 года:
«Резерв — колоссальный! Обращаю внимание налоговиков на необходимость более эффективного использования данных обмена и как можно скорее внедрить IT-систему “Обмен информацией с иностранными компетентными органами”. Международный обмен должен стать реальным инструментом в борьбе с незаконным выводом средств за границу», — подчеркнул Гетманцев.
