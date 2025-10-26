Украина усиливает международный обмен налоговыми данными для противодействия выведению средств – Гетманцев

Даниил Гетманцев объявил об усилении обмена данными с иностранными органами для борьбы, в частности, с уклонением от уплаты налогов.

Внедрение эффективного взаимодействия между Государственной налоговой службой Украины и иностранными налоговыми органами в обмене информацией является одним из ключевых направлений Национальной стратегии доходов до 2030 года, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, цель этой инициативы — своевременное выявление международных схем уклонения от налогообложения и возвращение в Украину незаконно выведенных средств.

«Помню, как в 2024 году ГНС представила концепцию создания IT-системы “Обмен информацией с иностранными компетентными органами”, которая обеспечит прозрачность в работе, контроль за своевременностью и качеством обмена запросами ИКО, а также повысит эффективность работы налоговых органов в борьбе с мошенниками, использующими международные схемы уклонения. Инициатива была поддержана, средства в госбюджете на 2025 год предусмотрены. Ожидаем внедрения», — отметил Гетманцев.

Он также привел показатели работы за девять месяцев 2025 года:

количество запросов, направленных в иностранные налоговые органы, уменьшилось на 13,1%;

количество полученных ответов увеличилось на 64%;

10% полученных ответов стали основанием для доначислений на сумму 1,03 млрд грн — на 32% меньше, чем в прошлом году.

«Резерв — колоссальный! Обращаю внимание налоговиков на необходимость более эффективного использования данных обмена и как можно скорее внедрить IT-систему “Обмен информацией с иностранными компетентными органами”. Международный обмен должен стать реальным инструментом в борьбе с незаконным выводом средств за границу», — подчеркнул Гетманцев.

