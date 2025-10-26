Україна посилює міжнародний обмін податковими даними для протидії виведенню коштів – Гетманцев

Данило Гетманцев оголосив про посилення обміну даними з іноземними органами для боротьби, зокрема, з ухиленням від сплати податків.

Впровадження ефективної взаємодії між Державною податковою службою України та іноземними податковими органами в обміні інформацією є одним із ключових напрямів Національної стратегії доходів до 2030 року, каже голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, мета цієї ініціативи — своєчасне виявлення міжнародних схем ухилення від оподаткування та повернення в Україну незаконно виведених коштів.

«Пам’ятаю, як у 2024 році ДПС презентувала концепцію створення ІТ-системи «Обмін інформацією з іноземними компетентними органами», яка надала б прозорість в роботі та контроль за своєчасністю і якістю обміну запитами ІКО, а також підвищення якості роботи податкових органів у боротьбі з шахраями, що використовують міжнародні схеми ухилення. Ініціативу підтримали, кошти у держбюджеті 2025 році передбачили. Очікуємо впровадження», — зазначив Гетманцев.

Він також навів показники роботи за дев’ять місяців 2025 року:

кількість запитів, направлених до іноземних податкових органів, зменшилась на 13,1%;

кількість отриманих відповідей зросла на 64%;

10% отриманих відповідей стали підставою для донарахувань на суму 1,03 млрд грн — на 32% менше, ніж торік.

«Резерв – колосальний! Звертаю увагу податківців на необхідність більш ефективного використання даних обміну та якнайшвидшого впровадження ІТ-системи «Обмін інформацією з іноземними компетентними органами». Міжнародний обмін має бути реальним інструментом у боротьбі з незаконним виведенням коштів за кордон», — підкреслив Гетманцев.

