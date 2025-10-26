«Необходимо заложить прочный фундамент»: Корниенко заявил о сопротивлении системы и ожидании решения Еврокомиссии

Украина продолжает системную работу над реализацией реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, в частности в сферах правосудия и антикоррупционной политики. Об этом заявил Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
По его словам, Верховная Рада играет ключевую роль в реализации реформ, предусмотренных разделами 23 и 24 переговорного процесса, поскольку значительная часть европейских рекомендаций требует законодательных изменений.
«Евроинтеграционные реформы — это сложный и последовательный процесс, который требует слаженной парламентской работы. Мы движемся шаг за шагом, опираясь на профессиональную экспертизу и открытый диалог», — отметил Корниенко.
По его словам, Верховная Рада придерживается практики публичного обсуждения законопроектов — в парламентских комитетах проходят консультации с экспертами, общественностью и международными партнерами.
Судебная реформа и антикоррупционная система
Комментируя состояние реформ в сфере правосудия, Корниенко признал, что реформы сталкиваются с естественным сопротивлением системы.
«Для стабильной реализации судебной реформы необходимо заложить прочный фундамент, который обеспечит устойчивость изменений, и работа над этим продолжается», — подчеркнул он.
В то же время антикоррупционная система, по словам Первого вице-спикера, демонстрирует устойчивые результаты:
«Несмотря на отдельные проблемы и вызовы, механизмы антикоррупционного контроля в целом функционируют должным образом».
Ожидание решения Еврокомиссии
Александр Корниенко напомнил, что Украина выполнила свою часть обязательств перед ЕС и сейчас ожидает открытия первого кластера переговоров с Еврокомиссией.
«Ускорение этого процесса со стороны партнеров является ключевым для сохранения динамики реформ в Украине», — подчеркнул он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.