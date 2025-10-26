Практика судів
  1. В Україні

«Необхідно закласти міцний фундамент»: Корнієнко заявив про опір системи та очікування рішення Єврокомісії

10:19, 26 жовтня 2025
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що судова реформа стикається з «природним опором системи», проте робота над її реалізацією триває.
Україна продовжує системну роботу над реалізацією реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, зокрема у сферах правосуддя та антикорупційної політики Про це заявив Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, що Верховна Рада відіграє ключову роль у реалізації реформ, передбачених розділами 23 і 24 переговорного процесу, адже значна частина європейських рекомендацій вимагає законодавчих змін.

«Євроінтеграційні реформи — це складний і послідовний процес, який потребує злагодженої парламентської роботи. Ми рухаємось крок за кроком, спираючись на фахову експертизу і відкритий діалог», — зазначив Корнієнко.

За його словами, Верховна Рада дотримується практики публічного обговорення законопроєктів — у комітетах парламенту відбуваються консультації з експертами, громадськістю та міжнародними партнерами.

Судова реформа і антикорупційна система

Коментуючи стан реформ у сфері правосуддя, Корнієнко визнав, що реформи стикається з природним опором систем.

«Для стабільної реалізації судової реформи необхідно закласти міцний фундамент, який забезпечить стійкість змін, і робота над цим триває», — зазначив він.

Водночас антикорупційна система, за словами Першого віцеспікера, демонструє сталі результати:

«Попри поодинокі проблеми та виклики, механізми антикорупційного контролю в цілому функціонують належним чином».

Очікування на рішення Єврокомісії

Олександр Корнієнко нагадав, що Україна виконала свою частину зобов’язань перед ЄС і наразі очікує на відкриття першого кластеру переговорів з Єврокомісією.

«Прискорення цього процесу з боку партнерів є ключовим для збереження динаміки реформ в Україні», — наголосив він.

судова реформа Верховна Рада України реформа Єврокомісія

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

