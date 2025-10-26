Практика судов
Зеленский готов воевать еще 2-3 года, – Туск рассказал о разговоре с президентом Украины

16:21, 26 октября 2025
Польский премьер подчеркнул экономические трудности РФ, но предупредил о готовности россиян воевать.
Фото: Sunday Times
Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью для Sunday Times передал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Украины вести войну с Россией еще два-три года.

Туск не сомневается в сохранении Украиной независимости, но ключевым является количество жертв. «Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года», – отметил польский премьер.

По его оценке, российская экономика переживает «драматические» проблемы из-за новых санкций США и не имеет шансов на долгосрочное выживание. В то же время Туск выразил сомнения относительно стабильности санкционного подхода президента США Дональда Трампа к Москве.

«Россияне находятся в действительно глубоком [экономическом] кризисе. Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Совсем нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, особенно перед Европой: они готовы воевать... в военное время это является абсолютно решающим вопросом», – добавил Туск.

Он призвал Великобританию избегать «сладкой иллюзии», будто ее спасут в случае войны между НАТО и Россией, поскольку угроза глобальна и универсальна, прежде всего из-за технологий.

«Вы и мы уже подвергаемся массированным атакам в киберпространстве. В Польше они готовы уничтожить киберинфраструктуру [которая является основой] наших железных дорог, наших больниц. Это может быть очень больно. Вот почему вы не можете жить в этой сладкой иллюзии, что вы слишком далеко от них, что это не ваша война, это просто Украина или Польша», – подытожил Туск.

