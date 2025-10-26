Практика судів
Зеленський готовий воювати ще 2-3 роки, – Туск розповів про розмову з президентом України

16:21, 26 жовтня 2025
Польський прем’єр наголосив на економічних труднощах РФ, але попередив про готовність росіян воювати.
Фото: Sunday Times
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у інтерв’ю для Sunday Times передав слова президента України Володимира Зеленського про готовність України вести війну з Росією ще два-три роки.

Туск не сумнівається в збереженні Україною незалежності, але ключовим є кількість жертв. «Президент Зеленський сказав мені, що він сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова воювати ще два-три роки», – зазначив польський прем’єр.

За його оцінкою, російська економіка переживає «драматичні» проблеми через нові санкції США і не має шансів на довгострокове виживання. Водночас Туск висловив сумніви щодо стабільності санкційного підходу президента США Дональда Трампа до Москви.

«Росіяни перебувають у справді глибокій [економічній] скруті. Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага над Заходом, особливо над Європою: вони готові воювати… у воєнний час це є абсолютно вирішальним питанням», – додав Туск.

Він закликав Велику Британію уникати «солодкої ілюзії», ніби її врятують у разі війни між НАТО та Росією, оскільки загроза глобальна й універсальна, насамперед через технології.

«Ви і ми вже зазнаємо масованих атак у кіберпросторі. У Польщі вони готові знищити кіберінфраструктуру [яка є основою] наших залізниць, наших лікарень. Це може бути дуже боляче. Ось чому ви не можете жити в цій солодкій ілюзії, що ви надто далеко від них, що це не ваша війна, це просто Україна чи Польща», – підсумував Туск.

Telegram канал Sud.ua
