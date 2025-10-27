Практика судов
  1. В Украине

Студент из Запорожья организовал схему изготовления поддельных справок для уклонистов — его будут судить

07:00, 27 октября 2025
Студент вместе с сообщниками за деньги изготавливал поддельные документы, которые позволяли мужчинам избежать мобилизации и выехать за границу.
Студент из Запорожья организовал схему изготовления поддельных справок для уклонистов — его будут судить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области будут судить мужчину за изготовление поддельных документов для уклонения от мобилизации и пересечения границы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что студент запорожского вуза вместе с другими участниками схемы за деньги помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

Фигурант способствовал изготовлению фиктивных документов, которые позволяли исключить их из воинского учета и беспрепятственно выехать за границу.

Мужчина находил «клиентов» через личные контакты, социальные сети и онлайн-платформы. Во время встреч он предлагал различные способы уклонения от мобилизации, которые впоследствии давали право на выезд за пределы Украины, среди них: оформление опекунства над лицом с инвалидностью, получение фиктивной инвалидности и другие. Согласовав условия, он принимал оплату, изготавливал документы и передавал их заказчикам.

Правоохранители задержали подозреваемого в момент передачи поддельной справки об опекунстве над женой, которая якобы имеет «инвалидность». За эти «услуги» он получил 55 тысяч гривен.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту содействия незаконному переправлению лиц через государственную границу, а также подделки и сбыта официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Запорожье обвинительный акт мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду