Студент из Запорожья организовал схему изготовления поддельных справок для уклонистов — его будут судить

Студент вместе с сообщниками за деньги изготавливал поддельные документы, которые позволяли мужчинам избежать мобилизации и выехать за границу.

В Запорожской области будут судить мужчину за изготовление поддельных документов для уклонения от мобилизации и пересечения границы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что студент запорожского вуза вместе с другими участниками схемы за деньги помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

Фигурант способствовал изготовлению фиктивных документов, которые позволяли исключить их из воинского учета и беспрепятственно выехать за границу.

Мужчина находил «клиентов» через личные контакты, социальные сети и онлайн-платформы. Во время встреч он предлагал различные способы уклонения от мобилизации, которые впоследствии давали право на выезд за пределы Украины, среди них: оформление опекунства над лицом с инвалидностью, получение фиктивной инвалидности и другие. Согласовав условия, он принимал оплату, изготавливал документы и передавал их заказчикам.

Правоохранители задержали подозреваемого в момент передачи поддельной справки об опекунстве над женой, которая якобы имеет «инвалидность». За эти «услуги» он получил 55 тысяч гривен.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту содействия незаконному переправлению лиц через государственную границу, а также подделки и сбыта официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

