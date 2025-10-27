Студент із Запоріжжя організував схему виготовлення фальшивих довідок для ухилянтів — його судитимуть

Студент разом із спільниками за гроші виготовляв підроблені документи, які дозволяли чоловікам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

На Запоріжжі судитимуть чоловіка за виготовлення підроблених документів для ухилення від мобілізації та перетину кордону. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що студент запорізького вишу разом з іншими учасниками схеми за гроші допомагав чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

Фігурант сприяв у виготовленні фіктивних документів, які дозволяли виключити їх з військового обліку та безперешкодно виїхати за кордон.

Чоловік знаходив «клієнтів» через особисті контакти, соціальні мережі та онлайн-платформи. Під час зустрічей він пропонував різні способи ухилення від мобілізації, які в подальшому надавали б право виїзду за межі України, серед яких: оформлення опікунства над особою з інвалідністю, отримання фіктивної інвалідності тощо. Узгодивши умови, він приймав оплату, виготовляв документи та передавав замовникам.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він передавав підроблену довідку про опікунство над дружиною, яка нібито має «інвалідність». За ці «послуги» він отримав 55 тисяч гривень.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон, а також підроблення та збуту офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

Обвинувачений наразі утримується під вартою.

