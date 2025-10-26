Когда ребенок должен присутствовать при оформлении загранпаспорта

С какого возраста ребенок должен присутствовать при оформлении загранпаспорта.

В Днепропетровском областном управлении Государственной миграционной службы разъяснили правила оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу несовершеннолетним.

Как сообщили в ведомстве, если ребенку еще не исполнилось 12 лет, его личное присутствие при подаче документов не является обязательным. В таком случае родители могут подать одну цветную фотографию размером 10×15 см, которую отсканируют для внесения изображения лица в заявление-анкету. Отпечатки пальцев для детей этого возраста не снимаются.

А вот для детей в возрасте от 12 лет и старше присутствие при оформлении загранпаспорта является обязательным, поскольку в документ вносятся оцифрованные отпечатки пальцев рук.

