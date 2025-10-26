Коли дитина має бути присутня під час оформлення закордонного паспорта

З якого віку дитина має бути присутня під час оформлення закордонного паспорта.

У Дніпропетровському обласному управлінні Державної міграційної служби роз’яснили правила оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон неповнолітнім.

Як повідомили у відомстві, якщо дитині ще не виповнилося 12 років, її особиста присутність під час подання документів не є обов’язковою. У такому випадку батьки можуть подати одну кольорову фотокартку розміром 10×15 см, яку відсканують для внесення зображення обличчя до заяви-анкети. Відбитки пальців для дітей цього віку не знімаються.

Натомість для дітей віком від 12 років і старше присутність під час оформлення закордонного паспорта є обов’язковою, адже у документ вносяться відцифровані відбитки пальців рук.

