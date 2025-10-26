Почему выгодно работать после 60 лет – в ПФУ объяснили условия пенсий

Размер пенсии увеличивается на 0,5-0,75% за каждый месяц работы после пенсионного возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые после достижения пенсионного возраста продолжают работать и не обращаются за назначением пенсии, могут получить повышенный размер выплат, рассказали в ПФУ.

Согласно статье 45 Закона Украины №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за ней произошло не позднее трех месяцев после этой даты.

Законодательство предусматривает возможность более позднего выхода на пенсию. В соответствии с частью 1 статьи 29 Закона №1058, если лицо, имеющее право на пенсию после достижения 60 лет, продолжает работать и обращается за пенсией позже, выплаты назначаются с учетом страхового стажа на момент обращения и с повышением размера пенсии:

– на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет до 60 месяцев;

– на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка превышает 60 месяцев.

Повышение размера пенсии не зависит от того, работает ли заявитель на момент обращения за пенсией. Однако повышение не применяется за неполный месяц страхового стажа или если лицо ранее получало пенсию другого вида по другим законам Украины или в другом государстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.