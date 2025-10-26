Чому вигідно працювати після 60 років – у ПФУ пояснили умови пенсій

Розмір пенсії зростає на 0,5-0,75% за кожен місяць роботи після пенсійного віку.

Українці, які після досягнення пенсійного віку продовжують працювати та не звертаються за призначенням пенсії, можуть отримати підвищений розмір виплат, розповіли в ПФУ.

Згідно зі статтею 45 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за нею відбулося не пізніше трьох місяців після цієї дати.

Законодавство передбачає можливість більш пізнього виходу на пенсію. Відповідно до частини 1 статті 29 Закону №1058, якщо особа, яка має право на пенсію після досягнення 60 років, продовжує працювати та звертається за пенсією пізніше, виплати призначаються з урахуванням страхового стажу на момент звернення та з підвищенням розміру пенсії:

– на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить до 60 місяців;

– на 0,75% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Підвищення розміру пенсії не залежить від того, чи працює заявник на момент звернення за пенсією. Однак підвищення не застосовується за неповний місяць страхового стажу або якщо особа раніше отримувала пенсію іншого виду за іншими законами України чи в іншій державі.

