Криптомошенники из Винницкой области украли у иностранца более $60 тысяч — как действовала афера

Злоумышленники создали фейковые Telegram-каналы для «проверки криптовалюты» и с помощью социальной инженерии присваивали цифровые активы.

В Винницкой области правоохранители раскрыли схему мошенничества с криптовалютой — злоумышленники завладели более чем 60 тысячами долларов. Об этом сообщает полиция региона.

В ряде специально созданных Телеграм-каналов фигуранты распространяли недостоверную информацию об обмене криптовалюты и ее «проверке на легальность». Под этими предлогами, используя методы социальной инженерии, злоумышленники присваивали цифровые активы граждан.

В частности, среди потерпевших оказался и гражданин Германии, у которого фигуранты завладели криптоактивами на сумму 60 тыс. USDT, что в эквиваленте составляет около 60 тыс. долларов или около 2,5 млн грн.

Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания злоумышленников и в их транспортных средствах. Изъяты наличные средства в сумме почти 60 тыс. долларов и 48 тыс. грн, два автомобиля, компьютерная техника, банковские и SIM-карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили фигурантам о подозрениях по ч. ч. 3, 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

