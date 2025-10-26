Практика судів
Криптошахраї з Вінниччини вкрали в іноземця понад $60 тисяч — як діяла афера

19:39, 26 жовтня 2025
Зловмисники створили фейкові Telegram-канали для «перевірки криптовалюти» й за допомогою соціальної інженерії привласнювали цифрові активи.
Криптошахраї з Вінниччини вкрали в іноземця понад $60 тисяч — як діяла афера
На Вінниччини правоохоронці викрили схему шахрайства з криптовалютою — зловмисники заволоділи понад 60 тисячами доларів. Про це повідомляє поліція регіону.

У низці спеціально створених Телеграм-каналів фігуранти поширювали недостовірну інформацію про обмін криптовалюти та її «перевірку на легальність». Під цими приводами, використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники привласнювали цифрові активи громадян.

Зокрема, серед потерпілих опинився і громадянин Німеччини, у якого фігуранти заволоділи криптовактивами на суму 60 тис. USDT, що в еквіваленті становить близько 60 тис. доларів або близько 2,5 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та в їхніх транспортних засобах. Вилучено готівкові кошти в сумі майже 60 тис. доларів і 48 тис. грн, два автомобіля, компʼютерну техніку, банківські та SIM-картки, чорнові записи й інші речові докази.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри за ч. ч. 3, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

