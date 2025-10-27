До 70 тысяч гривен на авто и бесплатное страхование – в 2025 году в Украине стартует новая государственная программа

По словам министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, бесплатная автогражданка для ветеранов заработает в 2025 году, а компенсация за переоборудование авто запустится с 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что до конца 2025 года в Украине заработает программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГО), а с 2026 года – компенсация за переоборудование транспортных средств, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По переоборудованию авто: мы в этом году примем необходимые нормативно-правовые акты, а заработает она со следующего года. Проектом акта предусматривается возмещение понесенных расходов за переоборудованное собственное транспортное средство в размере не более 70 тыс грн. Эта программа касается людей, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны», – отметила Калмыкова.

По ее словам, участники программы должны иметь разрешение на управление транспортным средством. «То есть, даже если у тебя были водительские права до получения инвалидности, то для участия в программе необходимо будет подтвердить, что ты теперь имеешь право пользоваться автомобилем. Здесь очень важна безопасность самого человека и безопасность на дороге», – подчеркнула министр.

Она добавила, что программа переоборудования рассчитана на несколько тысяч человек в течение всего периода действия.

Что касается возмещения ОСАГО, Калмыкова сообщила, что эта инициатива стартует еще в 2025 году. «Сейчас, собственно, строим цифровой механизм, потому что мы хотим, чтобы это было удобно, через один клик в «Дії». Ветерану, как участнику боевых действий, так и лицу с инвалидностью вследствие войны будет предоставляться 50% скидка при покупке полисов автострахования, а еще 50% будет компенсировать государство. То есть для ветерана автогражданка будет бесплатной. Но будут некоторые ограничения, в частности, что эта программа будет действовать для автомобилей с объемом двигателя до 2,5 литров», — пояснила она.

На реализацию программы в 2025 году в бюджете предусмотрено около 260 млн грн, что рассчитано на основе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). «Когда заработает возмещение, то еще будем смотреть и оценивать запрос, потому что динамика на следующий год может быть совсем другая. Люди увидят, что государство действительно возмещает, и будут более активно покупать полис страхования», – добавила Калмыкова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.