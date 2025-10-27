Практика судов
  1. В Украине

До 70 тысяч гривен на авто и бесплатное страхование – в 2025 году в Украине стартует новая государственная программа

08:48, 27 октября 2025
По словам министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, бесплатная автогражданка для ветеранов заработает в 2025 году, а компенсация за переоборудование авто запустится с 2026 года.
До 70 тысяч гривен на авто и бесплатное страхование – в 2025 году в Украине стартует новая государственная программа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что до конца 2025 года в Украине заработает программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГО), а с 2026 года – компенсация за переоборудование транспортных средств, сообщает «Интерфакс-Украина».

«По переоборудованию авто: мы в этом году примем необходимые нормативно-правовые акты, а заработает она со следующего года. Проектом акта предусматривается возмещение понесенных расходов за переоборудованное собственное транспортное средство в размере не более 70 тыс грн. Эта программа касается людей, имеющих статус лица с инвалидностью вследствие войны», – отметила Калмыкова.

По ее словам, участники программы должны иметь разрешение на управление транспортным средством. «То есть, даже если у тебя были водительские права до получения инвалидности, то для участия в программе необходимо будет подтвердить, что ты теперь имеешь право пользоваться автомобилем. Здесь очень важна безопасность самого человека и безопасность на дороге», – подчеркнула министр.

Она добавила, что программа переоборудования рассчитана на несколько тысяч человек в течение всего периода действия.

Что касается возмещения ОСАГО, Калмыкова сообщила, что эта инициатива стартует еще в 2025 году. «Сейчас, собственно, строим цифровой механизм, потому что мы хотим, чтобы это было удобно, через один клик в «Дії». Ветерану, как участнику боевых действий, так и лицу с инвалидностью вследствие войны будет предоставляться 50% скидка при покупке полисов автострахования, а еще 50% будет компенсировать государство. То есть для ветерана автогражданка будет бесплатной. Но будут некоторые ограничения, в частности, что эта программа будет действовать для автомобилей с объемом двигателя до 2,5 литров», — пояснила она.

На реализацию программы в 2025 году в бюджете предусмотрено около 260 млн грн, что рассчитано на основе данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). «Когда заработает возмещение, то еще будем смотреть и оценивать запрос, потому что динамика на следующий год может быть совсем другая. Люди увидят, что государство действительно возмещает, и будут более активно покупать полис страхования», – добавила Калмыкова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

страховка ветераны авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду