До 70 тисяч гривень на авто і безкоштовне страхування – у 2025 році в Україні стартує нова державна програма

За словами міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025 році, а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що до кінця 2025 року в Україні запрацює програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), а з 2026 року – компенсація за переобладнання транспортних засобів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«По переобладнанню авто: ми в цьому році приймемо необхідні нормативно-правові акти, а запрацює вона з наступного року. Проектом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни», – зазначила Калмикова.

За її словами, учасники програми повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом. «Тобто, навіть якщо ти мав водійські права до отримання інвалідності, то для участі в програмі необхідно буде підтвердити, що ти тепер маєш право користуватися автомобілем. Тут дуже важлива безпека самої людини і безпека на дорозі», – підкреслила міністр.

Вона додала, що програма переобладнання розрахована на кілька тисяч осіб протягом усього періоду дії.

Щодо відшкодування ОСЦПВ, Калмикова повідомила, що ця ініціатива стартує ще у 2025 році. «Зараз, власне, будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в «Дії». Ветерану, як і учаснику бойових дій, так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50% буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною. Але будуть деякі обмеження, зокрема, що ця програма діятиме для авто, які мають об’єм двигуна до 2,5 літрів», – пояснила вона.

На реалізацію програми в 2025 році в бюджеті передбачено близько 260 млн грн, що розраховано на основі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). «Коли запрацює відшкодування, то ще будемо дивитись та оцінювати запит, тому що динаміка на наступний рік може бути зовсім інша. Люди побачать, що держава дійсно відшкодовує і будуть більш активно купувати поліс страхування», – додала Калмикова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.