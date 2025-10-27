Практика судів
  1. В Україні

До 70 тисяч гривень на авто і безкоштовне страхування – у 2025 році в Україні стартує нова державна програма

08:48, 27 жовтня 2025
За словами міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025 році, а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026 року.
До 70 тисяч гривень на авто і безкоштовне страхування – у 2025 році в Україні стартує нова державна програма
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що до кінця 2025 року в Україні запрацює програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), а з 2026 року – компенсація за переобладнання транспортних засобів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«По переобладнанню авто: ми в цьому році приймемо необхідні нормативно-правові акти, а запрацює вона з наступного року. Проектом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни», – зазначила Калмикова.

За її словами, учасники програми повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом. «Тобто, навіть якщо ти мав водійські права до отримання інвалідності, то для участі в програмі необхідно буде підтвердити, що ти тепер маєш право користуватися автомобілем. Тут дуже важлива безпека самої людини і безпека на дорозі», – підкреслила міністр.

Вона додала, що програма переобладнання розрахована на кілька тисяч осіб протягом усього періоду дії.

Щодо відшкодування ОСЦПВ, Калмикова повідомила, що ця ініціатива стартує ще у 2025 році. «Зараз, власне, будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в «Дії». Ветерану, як і учаснику бойових дій, так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50% буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною. Але будуть деякі обмеження, зокрема, що ця програма діятиме для авто, які мають об’єм двигуна до 2,5 літрів», – пояснила вона.

На реалізацію програми в 2025 році в бюджеті передбачено близько 260 млн грн, що розраховано на основі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). «Коли запрацює відшкодування, то ще будемо дивитись та оцінювати запит, тому що динаміка на наступний рік може бути зовсім інша. Люди побачать, що держава дійсно відшкодовує і будуть більш активно купувати поліс страхування», – додала Калмикова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

страхування ветерани авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду