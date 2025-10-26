27 октября для населения свет не будут отключать — Укренерго

Ограничения будут действовать только для промышленности.

В понедельник, 27 октября, отключения света для бытовых потребителей не прогнозируются. Об этом сообщает «Укренерго».

В то же время в периоды с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Меры ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.

В «Укренерго» подчеркнули, что объем применения ограничений может измениться. Украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

