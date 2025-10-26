27 жовтня для населення світло не вимикатимуть — Укренерго

Обмеження діятимуть тільки для промисловості.

У понеділок, 27 жовтня, відключення світла для побутових споживачів не прогнозуються. Про це повідомляє Укренерго.

Водночас у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

В Укренерго наголосили, що обсяг застосування обмежень може змінитись. Українцям радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

