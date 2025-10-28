Поселок Бородянка на Киевщине может получить статус города — Рада рассмотрит проект постановления

Проект постановления предполагает предоставление Бородянке статуса города путем изменения ее административного статуса.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел проект постановления 13616, который предлагает изменить административный статус поселка Бородянка, расположенного в Бучанском районе Киевской области.

Документ предполагает предоставление Бородянке статуса города.

Бородянка, являющаяся административным центром Бородянской поселковой общины, насчитывает 12 497 человек. Исторические источники впервые упоминают о данном поселке еще в 1190 году.

Бородянка расположена в 50 км от Киева. Это одно из населенных пунктов Киевской области, которые пострадали от вторжения РФ.

Вопрос о отнесении поселка к категории городов поддержан жителями на общественных обсуждениях и согласован в соответствии с законодательством решением Бородянского поселкового совета.

По результатам рассмотрения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть проект постановления 13616.

