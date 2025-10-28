Практика судів
Селище Бородянка на Київщині може отримати статус міста — Рада розгляне проект постанови

14:00, 28 жовтня 2025
Проект постанови передбачає надання Бородянці статусу міста через зміну її адміністративного статусу.
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув проект постанови 13616, яким пропонується змінити адміністративний статус селища Бородянка, що розташоване в Бучанському районі Київської області.

Документ передбачає надання Бородянці статусу міста.

Бородянка, що є адміністративним центром Бородянської селищної громади, нараховує 12 497 осіб. Історичні джерела вперше згадують про це селище ще у 1190 році.

Бородянка розташована за 50 км від Києва. Це один із населених пунктів Київської області, які найбільше постраждали від вторгнення РФ.

Питання про віднесення селища до категорії міст підтримано жителями на громадських обговореннях та погоджено відповідно до законодавства рішення Бородянської селищної ради.

За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути проект постанови 13616.

