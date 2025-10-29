Что такое буллинг, какие его признаки и основные формы проявления — разъяснение Минюста

Буллинг по-прежнему остаётся одной из основных проблем в школьной среде, поэтому требует комплексного и последовательного подхода к преодолению. По этой причине государство акцентирует внимание на профилактике случаев буллинга (особенно среди детей и подростков), создании безопасной образовательной среды и повышении уровня правовой осведомлённости граждан относительно способов защиты своих прав. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Что такое буллинг и какие его признаки
Согласно украинскому законодательству, буллинг — это действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с использованием средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица либо таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего могла быть или была нанесена вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.
Среди основных признаков буллинга:
Основные формы проявления буллинга и отличие от конфликта
Буллинг может принимать разные формы. Среди наиболее распространённых:
В то же время важно различать конфликт и буллинг. Конфликт — это столкновение интересов, при котором обе стороны действуют на равных. Буллинг — это систематическое насилие, направленное на унижение или подчинение другого человека, когда стороны не равны по силе или положению.
Ответственность за буллинг
Ответственность за совершение буллинга предусмотрена статьёй 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях:
Если действия, связанные с буллингом, привели к тяжким последствиям, в частности телесным повреждениям, они могут квалифицироваться как уголовное правонарушение. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность — от ограничения или лишения свободы до исправительных работ, в зависимости от тяжести и обстоятельств преступления.
Механизм реагирования на буллинг: куда обращаться за помощью
Учебные заведения обязаны обеспечивать безопасную среду, предотвращать насилие и дискриминацию, своевременно реагировать на случаи буллинга и оказывать поддержку пострадавшим. Порядок реагирования предусматривает, что работники учебного заведения обязаны немедленно прекращать опасные действия, при необходимости вызывать медицинскую помощь, уведомлять руководство, родителей и полицию.
Любой участник образовательного процесса также может обратиться с сообщением о буллинге к руководителю заведения или в соответствующие службы.
Если ребёнок пострадал от буллинга или вам стало известно о подобной ситуации, рекомендуется обратиться:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.