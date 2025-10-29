Что такое буллинг, какие его признаки и основные формы проявления — разъяснение Минюста

За буллинг предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Буллинг по-прежнему остаётся одной из основных проблем в школьной среде, поэтому требует комплексного и последовательного подхода к преодолению. По этой причине государство акцентирует внимание на профилактике случаев буллинга (особенно среди детей и подростков), создании безопасной образовательной среды и повышении уровня правовой осведомлённости граждан относительно способов защиты своих прав. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Что такое буллинг и какие его признаки

Согласно украинскому законодательству, буллинг — это действия участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с использованием средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица либо таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего могла быть или была нанесена вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Среди основных признаков буллинга:

систематичность (повторяемость);

наличие сторон — обидчик (буллер), пострадавший и наблюдатели;

целенаправленность — желание унизить, запугать, подчинить или изолировать потерпевшего;

последствия — моральные, психологические или физические страдания, вред здоровью или социальной адаптации личности.

Основные формы проявления буллинга и отличие от конфликта

Буллинг может принимать разные формы. Среди наиболее распространённых:

психологический (угрозы, шантаж, унизительные взгляды);

физический (пинки, подножки, нанесение телесных повреждений);

экономический (кражи, повреждение одежды или личных вещей);

сексуальный (оскорбительные движения тела, съёмка в раздевалках, другие оскорбления сексуального характера);

кибербуллинг (запугивание и шантаж через сообщения в соцсетях, публикация фото и видео унизительного содержания).

В то же время важно различать конфликт и буллинг. Конфликт — это столкновение интересов, при котором обе стороны действуют на равных. Буллинг — это систематическое насилие, направленное на унижение или подчинение другого человека, когда стороны не равны по силе или положению.

Ответственность за буллинг

Ответственность за совершение буллинга предусмотрена статьёй 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов — за первое правонарушение;

штраф от 1700 до 3400 гривен или общественные работы от 40 до 60 часов — за повторное или совершённое группой лиц травлю;

если буллинг совершен несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, ответственность несут их родители или законные представители;

непредоставление руководителем учебного заведения информации о случаях травли также является административным правонарушением.

Если действия, связанные с буллингом, привели к тяжким последствиям, в частности телесным повреждениям, они могут квалифицироваться как уголовное правонарушение. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность — от ограничения или лишения свободы до исправительных работ, в зависимости от тяжести и обстоятельств преступления.

Механизм реагирования на буллинг: куда обращаться за помощью

Учебные заведения обязаны обеспечивать безопасную среду, предотвращать насилие и дискриминацию, своевременно реагировать на случаи буллинга и оказывать поддержку пострадавшим. Порядок реагирования предусматривает, что работники учебного заведения обязаны немедленно прекращать опасные действия, при необходимости вызывать медицинскую помощь, уведомлять руководство, родителей и полицию.

Любой участник образовательного процесса также может обратиться с сообщением о буллинге к руководителю заведения или в соответствующие службы.

Если ребёнок пострадал от буллинга или вам стало известно о подобной ситуации, рекомендуется обратиться:

в Национальную полицию Украины (тел. 102);

на единый контактный номер системы бесплатной правовой помощи — 0 800 213 103;

на горячую линию по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 116 123 или 0 800 500 335;

к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека — 0 800 50 17 20.

