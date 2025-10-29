На Днепропетровщине задержан пограничник, который за взятку в $5 тысяч обещал устроить знакомого в тыловое подразделение

Пограничник просил 5 тысяч долларов за место в тыловом подразделении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР совместно с управлением внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили инспектора пограничного залога, который за деньги предлагал «помощь» знакомому в трудоустройстве в тыловое подразделение пограничников. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, к пограничнику обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в прохождении службы в пограничных войсках, желательно подальше от линии боевых действий. Инспектор согласился «посодействовать», однако сразу назвал «стоимость услуги» – 5 тысяч долларов США. За эту сумму он пообещал заказать слово перед руководством отряда и обеспечить направление в желаемое подразделение.

В ГБР отметили, что этом инспектор «забыл» сообщить, что мобилизация в пограничные подразделения ничем не отличается от мобилизации в ВСУ и абсолютно бесплатная. Поэтому он дал только общие рекомендации по оформлению документов и стал ждать, пока знакомого мобилизуют в законном порядке, приказав одновременно передать ему обещанную сумму.

Инспектора задержали "на горячем" во время получения взятки.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.