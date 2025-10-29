На Дніпропетровщині затримали прикордонника, який за хабар у $5 тисяч обіцяв влаштувати знайомого у тиловий підрозділ

Прикордонник просив 5 тисяч долларів за місце у тиловому підрозділі.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР спільно з управлінням внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили інспектора прикордонної застави, який за гроші пропонував «допомогу» знайомому у працевлаштуванні до тилового підрозділу прикордонників. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, до прикордонника звернувся його знайомий із проханням сприяти у проходженні служби в прикордонних військах, бажано подалі від лінії бойових дій. Інспектор погодився «посприяти», проте одразу назвав «вартість послуги» — 5 тисяч доларів США. За цю суму він пообіцяв «замовити слово» перед керівництвом загону та забезпечити направлення у бажаний підрозділ.

У ДБР зазначили, що при цьому інспектор «забув» повідомити, що мобілізація до прикордонних підрозділів нічим не відрізняється від мобілізації до ЗСУ і є абсолютно безоплатною. То ж він надав лише загальні рекомендації щодо оформлення документів і став чекати, поки знайомого мобілізують у законному порядку, наказавши водночас передати йому обіцяну суму.

Інспектора затримали «на гарячому» під час отримання хабаря.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.