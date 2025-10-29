Практика судов
  1. В Украине

С 1 ноября изменится форма заявления о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования

20:32, 29 октября 2025
Минюст изложил в новой редакции Форму 4 «Заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования».
С 1 ноября изменится форма заявления о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 ноября в Украине изменится форма заявления о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования. Об этом напомнил Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области.

Отмечается, что Министерство юстиции Украины приказом от 09.10.2025 №2745/5 изложило в новой редакции Форму 4 «Заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования», утвержденную приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 №3268/5. Этот приказ вступает в силу с 1 ноября 2025 года.

Согласно пункту 8 Порядка проведения экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественной организации на основании модельного устава, государственная регистрация общественной организации на основании документов, поданных в электронной форме, осуществляется без участия государственного регистратора юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в автоматическом режиме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и Порядком предоставления электронных публичных услуг в автоматическом режиме.

Единый государственный веб-портал электронных услуг обеспечивает формирование по алгоритму, определенному Минюстом, цифрового кода модельного устава, на основании которого действует общественная организация.

Отмечается, что подача документов осуществляется исключительно по новой форме заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області