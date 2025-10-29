С 1 ноября изменится форма заявления о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования

Минюст изложил в новой редакции Форму 4 «Заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 ноября в Украине изменится форма заявления о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования. Об этом напомнил Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области.

Отмечается, что Министерство юстиции Украины приказом от 09.10.2025 №2745/5 изложило в новой редакции Форму 4 «Заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования», утвержденную приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 №3268/5. Этот приказ вступает в силу с 1 ноября 2025 года.

Согласно пункту 8 Порядка проведения экспериментального проекта по обеспечению возможности деятельности общественной организации на основании модельного устава, государственная регистрация общественной организации на основании документов, поданных в электронной форме, осуществляется без участия государственного регистратора юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в автоматическом режиме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и Порядком предоставления электронных публичных услуг в автоматическом режиме.

Единый государственный веб-портал электронных услуг обеспечивает формирование по алгоритму, определенному Минюстом, цифрового кода модельного устава, на основании которого действует общественная организация.

Отмечается, что подача документов осуществляется исключительно по новой форме заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.