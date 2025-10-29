Практика судів
З 1 листопада зміниться форма заяви щодо державної реєстрації юридичної  особи — громадського формування

20:32, 29 жовтня 2025
Мін'юст виклав у новій редакції Форму 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування».
З 1 листопада зміниться форма заяви щодо державної реєстрації юридичної  особи — громадського формування
З 1 листопада в Україні зміниться форма заяви щодо державної реєстрації юридичної  особи - громадського формування. Про це нагадав Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області.

Зазначається, що Міністерство юстиції України наказом від 09.10.2025 №2745/5 виклало у новій редакції Форму 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування», затверджену наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5.

Цей наказ набере чинності з 1 листопада 2025 року.

Згідно з п. 8 Порядку проведення експериментального проекту щодо забезпечення можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту, державна реєстрація громадської організації на підставі документів, поданих в електронній формі, здійснюється без участі державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі.

Єдиний державний вебпортал електронних послуг забезпечує формування за алгоритмом, визначеним Мін'юстом, цифрового коду модельного статуту, на підставі якого діє громадська організація.

Зазначається, що подання документів здійснюється виключно за новою формою заяви.

