В Херсоне из-за обстрелов повреждено здание суда, фото

В результате взрывной волны в здании вылетели стекла почти в сотни окон, потерпел разрушение крыша, а также повреждено как служебное, так и личное имущество работников учреждения.

В Херсоне в результате нескольких вражеских обстрелов сильные повреждения получило учреждение системы правосудия. Взрывной волной выбиты стекла почти в 100 окнах, повреждены крыша здания, служебное и личное имущество работников учреждения и судебных охранников. Об этом рассказали в Службе судебной охраны.

К счастью, пострадавших среди сотрудников Службы судебной охраны и работников учреждения нет.

