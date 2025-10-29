В Херсоне из-за обстрелов повреждено здание суда, фото

В Херсоне в результате нескольких вражеских обстрелов сильные повреждения получило учреждение системы правосудия. Взрывной волной выбиты стекла почти в 100 окнах, повреждены крыша здания, служебное и личное имущество работников учреждения и судебных охранников. Об этом рассказали в Службе судебной охраны.
К счастью, пострадавших среди сотрудников Службы судебной охраны и работников учреждения нет.
