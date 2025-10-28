Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

2 октября 2025 года Большая Палата Верховного Суда вынесла постановление по делу № 990SCGC/18/25 по жалобе судьи Раховского районного суда, который в своих электронных декларациях трижды указал наличие паспорта гражданина Румынии и идентификационный код, выданный этой же страной, а затем безуспешно пытался убедить всех, что это была «ошибка».

По характеристике руководства суда, судья был примером профессионализма: ответственный, вежливый, постоянно совершенствовал знания. Однако его карьера была более чем драматичной: назначение на должность в 2007 году, уголовный приговор за коррупционные преступления в 2021 году, увольнение, отмена приговора Кассационным судом в 2022 году и восстановление на должности в 2024 году через суд.

В период с января по май 2024 года судья подал три ключевых документа:

Декларацию при увольнении за 2021 год (2 января).

Ежегодную декларацию за 2021 год (2 января).

Декларацию кандидата на должность за 2023 год (3 мая).

Во всех трех документах, в графе «Идентификация за пределами Украины», он четко указал Паспорт гражданина Румынии и идентификационный код гражданина Румынии.

Только 12 мая 2024 года он подал исправленную декларацию, в которой эти данные отсутствуют. Свои действия он объяснил «ошибочным трактованием» требований к графе, уверяя, что его единственное гражданство — украинское.

Служба безопасности Украины направила в Высший совет правосудия дисциплинарную жалобу. Первая Дисциплинарная палата ВСП, а затем и полный состав Совета, признали действия судьи существенным дисциплинарным проступком и применили самое строгое наказание — представление о его увольнении с должности. Судья обжаловал это решение в Верховном Суде.

Судья обосновывал свою позицию несколькими ключевыми аргументами:

Доказательства не убедительны, это всего лишь ошибка в декларации.

Информация о возможном гражданстве поступила в ВСП еще в 2021 году, следовательно, к 2024 году трехлетний срок давности для привлечения к ответственности истек.

Решение ВСП недостаточно мотивировано.

Представитель судьи утверждал, что копия румынского паспорта в материалах дела не имеет юридической силы и подчеркивал отсутствие оригинала румынского паспорта, а сам факт гражданства не доказан «поза разумным сомнением». Он не мог получить гражданство Румынии, так как постоянно жил и работал в Украине.

Однако БП ВС, рассматривая дело, подчеркнула, что самым важным доказательством стали собственные декларации судьи, подписанные им лично. Суд обратил внимание на то, что он не подал исправленные версии двух первых деклараций в течение 30 дней, что свидетельствует о достоверности первоначально поданных данных. Суд отнесся к этим записям не как к технической ошибке, а как к осознанному волеизъявлению. Жалобщик указал в декларациях не любой документ, выданный в Республике Румыния, а именно паспорт гражданина этого государства.

Суд ссылался на свою предыдущую практику (дело № 990/49/23) и отметил, что в ситуациях, когда источник достоверной информации находится в другой стране, на которую не распространяется юрисдикция какого-либо украинского суда, такой стандарт доказательства, как «установление объективной истины», в этом споре применить нельзя по независимым от суда причинам. Соответственно БП ВС указала, что использует доказательства «чрезвычайно высокой степени убедительности».

Собственные декларации судьи, заполненные им самим, и стали такими «чрезвычайно убедительными» доказательствами. ВС четко указал, что бремя опровержения этих данных лежало на самом судье. Пассивность жалобщика в предоставлении доказательств отсутствия гражданства (например, официального письма от властей Румынии) была интерпретирована в пользу ВСП.

Большая Палата Верховного Суда отмечает, что обязанностью доказывания следует считать закрепленную в процессуальном и материальном законодательстве меру надлежащего поведения лица, которое участвует в судебном процессе, по сбору и предоставлению доказательств для подтверждения своего субъективного права, что имеет целью устранение неопределенности, возникающей в правоотношениях в случае невозможности достоверно выяснить обстоятельства, имеющие значение для дела.

Большая Палата детально проанализировала решение ВСП и пришла к выводу, что оно является полностью мотивированным и содержит исчерпывающий анализ доказательств и правовых оснований. Несогласие с оценкой доказательств не является основанием для отмены решения.

Одновременно БП ВС углубилась в философскую и конституционную суть статуса судьи и отметила следующее.

Как определено пунктом 2 части седьмой статьи 56 Закона № 1402-VIII, судья обязан, в том числе, соблюдать правила судейской этики, включая проявление и поддержание высоких стандартов поведения в любой деятельности с целью укрепления общественного доверия к суду, обеспечения уверенности общества в честности и неподкупности судей.

Согласно статьям 1, 3 Кодекса судейской этики судья должен быть примером неукоснительного соблюдения требований закона и принципа верховенства права, присяги судьи, а также соблюдения высоких стандартов поведения с целью укрепления доверия граждан к честности, независимости, беспристрастности и справедливости суда. Судья должен прилагать все усилия, чтобы по мнению рассудительного, законопослушного и информированного человека его поведение было безупречным.

Согласно пунктам 60, 61 Заключения № 3 (2002) Консультативного совета европейских судей к вниманию Комитета Министров Совета Европы по принципам и правилам, которые регулируют профессиональное поведение судей, в том числе вопросы этики, несовместимой поведения и беспристрастности (далее - Заключение КРЕС), в каждой стране закон или основные правовые положения, которые применяются к судьям, должны определять в наиболее точной формулировке те нарушения, которые могут привести к применению дисциплинарных санкций.

В пункте 29 Заключения КРЕС указано, что судьи должны достойно вести себя в своей частной жизни.

Что касается правил поведения судьи, КРЕС считает, что каждый отдельный судья должен делать все возможное для поддержания судебной независимости на институциональном и личном уровнях; судьи должны вести себя достойно при выполнении служебных обязанностей и в личной жизни (пункт 50 Заключения КРЕС).

В соответствии с Бангалорскими принципами поведения судей от 19 мая 2006 года, утвержденными Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 27 июля 2006 года № 2006/23, соблюдение этических норм, демонстрация соблюдения этических норм является неотъемлемой частью деятельности судей.

Постоянное внимание со стороны общества накладывает на судью обязанность принять ряд ограничений, и хотя для обычного гражданина эти обязанности могли бы показаться обременительными, судья принимает их добровольно и охотно. Поведение судьи должно соответствовать высокому статусу его должности.

Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей Резолюции от 25 декабря 2008 года № 1165(1998) указала, что публичные лица должны осознавать, что особый статус, который они имеют в обществе, автоматически увеличивает уровень давления на приватность их жизни (пункт 6).

Таким образом, должность судьи накладывает на него дополнительные ограничения и обязанности, которые одновременно являются этическими стандартами, формирующими модель поведения, которую судья должен ставить за цель и которой должен придерживаться. В частности, гарантией утверждения доверия к суду должна быть законопослушная и добропорядочная поведение судей в повседневной жизни.

В параграфах 3, 6 Заключений первой экспертной комиссии Международной ассоциации судей «Правила этического поведения судей, их применение и соблюдение» (2004) указано, что профессиональные стандарты отражают ту модель поведения, к которой судьи должны стремиться, и подчеркивается необходимость разграничивать понятия нарушения профессиональных стандартов и дисциплинарных проступков.

Анализ субъективных и объективных признаков дисциплинарного правонарушения дает основания определить дисциплинарный проступок судьи как виновное, противоправное нарушение профессиональных обязанностей или общепризнанных морально-этических требований, которые предъявляются к судье, что привело или могло привести к негативным последствиям.

Так, по результатам рассмотрения жалобы, исследовав установленные при проверке жалобы обстоятельства, описанные выше в этом постановлении, ВСП, как и ее дисциплинарный орган ранее, заключила, что судья умышленно допустил поведение, которое порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия.

Автор Сергей Студенников

