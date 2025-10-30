Минюст разъяснил, как исправить ошибки в свидетельстве о рождении или браке

Министерство юстиции объяснило, в каких случаях можно внести изменения в актовые записи гражданского состояния, куда подавать заявление и какие документы для этого нужны.

Иногда возникает необходимость внести изменения в эти документы — например, исправить ошибку, уточнить данные или обновить информацию после смены фамилии. Министерство юстиции Украины объяснило, как правильно подать заявление и какие документы для этого нужны.

Порядок внесения изменений в актовые записи гражданского состояния регулируется Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования, утвержденными приказом Минюста от 12.01.2011.

Основные основания для внесения изменений

Основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, кроме заключения отдела ДРАЦС или дипломатического представительства (консульского учреждения) Украины в другой стране, в частности являются:

– решение суда об установлении неправильности в актовой записи гражданского состояния;

– решение суда о признании отцовства (материнства), усыновлении (удочерении) или исключении сведений об отце (матери ребенка) из актовой записи о рождении;

– заявление о признании отцовства;

– постановление административного суда;

– заявление матери, не состоящей в браке, опекуна, попечителя или самой совершеннолетней ребенка о внесении сведений об отце, если они не указаны согласно статье 135 Семейного кодекса Украины;

– заявление супругов, сохранивших добрачные фамилии, об избрании фамилии одного из них в качестве общей или о присоединении фамилии второго супруга к своей;

– заявление родителей о смене фамилии малолетнего ребенка в случае изменения фамилии одним из них;

– заявление о смене фамилии малолетнего ребенка обоими родителями (или одним из них, если второй умер, объявлен умершим, признан недееспособным или безвестно отсутствующим) и согласие ребенка в возрасте от семи до четырнадцати лет, которому при регистрации рождения была присвоена фамилия одного из родителей;

– актовая запись о смене имени в случаях, предусмотренных законодательством;

– актовая запись о браке и расторжении брака;

– решение органа опеки и попечительства, оформленное распоряжением районной государственной администрации или решением исполнительного комитета, о смене фамилии малолетнего ребенка.

Кто может подать заявление

Заявление о внесении изменений могут подать:

– лицо, в отношении которого составлена актовая запись;

– один из родителей, опекун или попечитель ребенка;

– опекун недееспособного лица;

– наследники умершего;

– представитель органа опеки и попечительства.

Подача нотариально заверенного заявления через представителя допускается, если его полномочия нотариально удостоверены.

Куда подавать заявление

Заявление можно подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), через центр предоставления административных услуг (ЦНАП) (если такая услуга предоставляется) или в дипломатическое представительство (консульское учреждение) Украины за границей.

В условиях военного положения, введенного в Украине с 24 февраля 2022 года, заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния подается в любой отдел ДРАЦС на территории, подконтрольной украинской власти.

Необходимые документы

– Заявление установленной формы;

– Паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

– Свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, в котором указаны сведения, подлежащие изменению;

– Документы, подтверждающие основания для внесения изменений (решение суда, решение органа опеки и т.д.).

Документы на иностранном языке подаются с заверенным переводом. Если основанием является решение суда, изменения вносятся только после официального получения его электронного экземпляра через взаимодействие реестров.

Особенности для лиц с инвалидностью

Если заявителем является человек с физическими нарушениями, которые не позволяют ему собственноручно подписать заявление, оно может подаваться без подписи заявителя. В этом случае подача заявления происходит в присутствии свидетеля, приглашенного заявителем.

Если заявителем является лицо с нарушением зрения, должностное лицо органа государственной регистрации актов гражданского состояния вслух зачитывает текст заявления об аннулировании актовых записей.

Лицо с нарушениями слуха и/или речи при подаче заявления об аннулировании может привлекать переводчика жестового языка, в том числе в онлайн-режиме.

Срок рассмотрения

Вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел ДРАЦС.

При наличии уважительных причин и по письменному разрешению руководителя отдела ДРАЦС этот срок может быть продлен еще на три месяца.

Если актовые записи, в которые необходимо внести изменения, хранятся в отделе по месту обращения заявителя, а указанные в заявлении сведения не требуют проверки, вопрос рассматривается в срок не более пятнадцати рабочих дней.

Если сведения в актовых записях были внесены не на государственном языке

Если актовые записи гражданского состояния составлены не на государственном языке, в данных Реестра обязательно указывается язык, на котором оформлен бумажный носитель этих записей. Изменения вносятся на основании заявления лица, имеющего право на получение повторного свидетельства или выписки из Реестра, при предъявлении паспорта с учетом данных, изложенных на украинском языке.

Если бумажный носитель актовой записи хранится в отделе ДРАЦС, расположенном на временно оккупированной территории Донецкой или Луганской областей, изменения вносятся отделами ДРАЦС этих областей, подчиненными Восточному межрегиональному управлению Министерства юстиции Украины.

Если же бумажный носитель находится в отделе ДРАЦС на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, изменения вносятся отделом государственной регистрации актов гражданского состояния в Херсонской области, подчиненным Южному межрегиональному управлению Министерства юстиции Украины.

