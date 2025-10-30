Подросткам запретят открытые диалоги с ИИ-ботами на Character.AI

Платформа вводит возрастную проверку, лимит времени и переход к ролевым играм.

Character.AI с 25 ноября запретит пользователям младше 18 лет вести открытые диалоги с чат-ботами из-за давления в отношении безопасности несовершеннолетних.

В компании отметили, что до вступления в силу ограничений подросткам доступен специальный режим для творческих задач, таких как создание видео или стримов. Общение с ботами ограничено двумя часами в сутки с постепенным сокращением до конца ноября.

Компания вводит собственную систему проверки возраста для адаптации контента. Также создается AI Safety Lab для сотрудничества с другими фирмами, исследователями и учеными по вопросам безопасности ИИ.

Меры отвечают на претензии регуляторов и родителей. Федеральная торговая комиссия США расследует Character.AI, Meta, OpenAI и Snap в отношении позиционирования чат-ботов как виртуальных компаньонов. Генпрокурор Техаса обратил внимание на Character.AI и Meta из-за заявленных терапевтических функций без квалификации. Сенаторы США предложили законопроект GUARD о запрете ИИ-чатботов для подростков.

Гендиректор Character.AI Карандип Ананд заявил об изменении стратегии: от формата ИИ-компаньона к платформе ролевых игр, ориентированной на создание контента.

