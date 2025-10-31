Практика судов
Налоговая служба объяснила, в какой срок уплачивается административный штраф по результатам налоговых проверок

07:54, 31 октября 2025
В ГНС отмечают, что админштраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.
Налоговая служба в Одесской области разъясняет, в какой срок уплачивается административный штраф по результатам налоговых проверок.

Указывается, что ч. 1 ст. 299 КУоАП определено, что постановление о наложении административного взыскания подлежит исполнению с момента его вынесения, если иное не установлено КУоАП и другими законами Украины.

В соответствии со ст. 305 КУоАП контроль за правильным и своевременным исполнением постановления о наложении административного взыскания осуществляется органом (должностным лицом), который вынес постановление, и другими органами государственной власти в порядке, установленном законом.

Согласно ч. 1 и 3 ст. 307 КУоАП штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, за исключением случаев, предусмотренных ст. 300-1, 300-2, 300-3 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления — не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления о оставлении жалобы без удовлетворения.

Штраф, наложенный за совершение административного правонарушения, вносится нарушителем в учреждение банка Украины, за исключением штрафа, который взыскивается на месте совершения правонарушения, если иное не установлено законодательством Украины.

В соответствии со ст. 308 КУоАП в случае неуплаты нарушителем штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 307 КУоАП, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с нарушителя взыскивается:

  • двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье КУоАП и указанного в постановлении о взыскании штрафа;
  • расходы на учет указанных правонарушений. Размер расходов на учет правонарушений определяется Кабинетом Министров.

