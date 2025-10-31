Пенсия военнослужащим за выслугу лет — как участие в боевых действиях засчитывается в стаж

В Минобороны объяснили, как участие в боевых действиях засчитывается в стаж для расчета военной пенсии за выслугу лет.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины напомнило, что военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию за выслугу 25 и более лет. Размер пенсионных выплат зависит, в частности, от стажа военной службы, при исчислении которого учитывается участие защитника в боевых действиях.

В ведомстве разъяснили, как именно участие в боевых действиях засчитывается в военный стаж для назначения пенсии согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Согласно этому Закону, один месяц военной службы засчитывается как три месяца для определения размера военной пенсии — при условии, что в течение этого месяца военнослужащий принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период проведения указанных мероприятий во время действия военного положения.

Чтобы в дальнейшем правильно производился подсчет выслуги лет, командирам воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления поручено приобщать к личным делам военнослужащих справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, при нахождении непосредственно в районах и в период осуществления этих мероприятий во время действия военного положения, добавили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.