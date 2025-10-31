Практика судов
  1. В Украине

Пенсия военнослужащим за выслугу лет — как участие в боевых действиях засчитывается в стаж

14:04, 31 октября 2025
В Минобороны объяснили, как участие в боевых действиях засчитывается в стаж для расчета военной пенсии за выслугу лет.
Пенсия военнослужащим за выслугу лет — как участие в боевых действиях засчитывается в стаж
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины напомнило, что военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию за выслугу 25 и более лет. Размер пенсионных выплат зависит, в частности, от стажа военной службы, при исчислении которого учитывается участие защитника в боевых действиях.

В ведомстве разъяснили, как именно участие в боевых действиях засчитывается в военный стаж для назначения пенсии согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Согласно этому Закону, один месяц военной службы засчитывается как три месяца для определения размера военной пенсии — при условии, что в течение этого месяца военнослужащий принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период проведения указанных мероприятий во время действия военного положения.

Чтобы в дальнейшем правильно производился подсчет выслуги лет, командирам воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления поручено приобщать к личным делам военнослужащих справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, при нахождении непосредственно в районах и в период осуществления этих мероприятий во время действия военного положения, добавили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военнослужащие мобилизация пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва