В Киеве более половины жилых домов уже подключены к отоплению

В столице продолжается постепенное подключение жилого фонда к отоплению. По состоянию на 31 октября тепло уже подано более чем в 50% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Решение о старте отопительного сезона в жилом фонде Киев принял 29 октября.
«Развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней, ведь Киев эксплуатирует одну из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе — 2,7 тыс. км тепловых сетей и теплоэлектроцентрали. Поэтому дома подключаются к теплу постепенно», — отметил Пантелеев.
Он также подчеркнул, что жилые дома с ОСМД, ЖСК или ведомственные объекты подключаются к теплу по индивидуальным заявкам.
