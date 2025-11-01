Практика судов
В Киеве более половины жилых домов уже подключены к отоплению

07:00, 1 ноября 2025
В Киеве начался отопительный сезон: более половины домов уже с теплом.
В Киеве более половины жилых домов уже подключены к отоплению
Фото: Shutterstock
В столице продолжается постепенное подключение жилого фонда к отоплению. По состоянию на 31 октября тепло уже подано более чем в 50% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Решение о старте отопительного сезона в жилом фонде Киев принял 29 октября.

«Развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней, ведь Киев эксплуатирует одну из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе — 2,7 тыс. км тепловых сетей и теплоэлектроцентрали. Поэтому дома подключаются к теплу постепенно», — отметил Пантелеев.

Он также подчеркнул, что жилые дома с ОСМД, ЖСК или ведомственные объекты подключаются к теплу по индивидуальным заявкам.

