В Киеве более половины жилых домов уже подключены к отоплению

В Киеве начался отопительный сезон: более половины домов уже с теплом.

В столице продолжается постепенное подключение жилого фонда к отоплению. По состоянию на 31 октября тепло уже подано более чем в 50% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Решение о старте отопительного сезона в жилом фонде Киев принял 29 октября.

«Развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней, ведь Киев эксплуатирует одну из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе — 2,7 тыс. км тепловых сетей и теплоэлектроцентрали. Поэтому дома подключаются к теплу постепенно», — отметил Пантелеев.

Он также подчеркнул, что жилые дома с ОСМД, ЖСК или ведомственные объекты подключаются к теплу по индивидуальным заявкам.

