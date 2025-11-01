Практика судів
07:00, 1 листопада 2025
У Києві розпочався опалювальний сезон: понад половину будинків уже з теплом.
У Києві понад половину житлових будинків уже підключили до опалення
Фото: Shutterstock
У столиці триває поступове підключення житлового фонду до опалення. Станом на 31 жовтня тепло вже подали до більш ніж 50% житлових будинків, що перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Рішення про старт опалювального сезону у житловому фонді Київ ухвалив 29 жовтня.

«Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів, адже Київ експлуатує одну з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі – 2,7 тис. км теплових мереж, теплоелектроцентралі. Тому будинки підключають до тепла поступово», — зазначив Пантелеєв.

Він також наголосив, що житлові будинки з ОСББ, ЖБК або відомчі об’єкти підключають до тепла за індивідуальними заявками.

Київ КМДА опалення

