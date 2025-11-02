Украинцам необходимо заменить загранпаспорта — «продленные» документы больше не действуют

Кабмин отменил временное правило продления срока действия загранпаспортов, поэтому для поездок за границу необходимо оформлять новый биометрический документ.

С 29 октября отменено правило продления срока действия загранпаспортов. Об этом подчеркнули в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Так, Кабмин утвердил изменения в постановление, которое в феврале 2022 года ввело временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях.

Это постановление было принято на пятый день полномасштабного вторжения РФ в связи с выходом из строя паспортной системы Украины, что сделало невозможным оформление новых паспортов. Поэтому, как исключительная мера, был введен временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них данных о детях.

Вскоре после восстановления работы системы посольства и консульства Украины возобновили оформление паспортов. Также граждане получили возможность оформлять паспортные документы в новых филиалах ГП «Документ» за границей (адреса филиалов по ссылке).

Законодательством большинства стран мира разрешается пересечение границ только по паспортам (как правило, биометрическим) со сроком действия не более 10 лет. Поэтому путешествия с «продленными» паспортами и внесенными в них сведениями о детях создают неудобства при пересечении границ.

Украинцы, у которых истекает срок действия загранпаспорта, могут обратиться в посольство/консульство или один из филиалов ГП «Документ» для оформления нового биометрического загранпаспорта для себя и своих детей.

В ведомстве также ответили на наиболее распространенные вопросы:

Что означают принятые изменения

Украина возвращается к мировой практике и международным стандартам оформления паспортных документов, ведь ключевыми требованиями являются:

срок действия загранпаспорта для лиц с 16 лет — максимум 10 лет;

срок действия загранпаспорта для детей до 16 лет — максимум 4 года;

наличие у каждого гражданина отдельного загранпаспорта.

Я нахожусь в одной из стран ЕС и срочно возвращаюсь в Украину с продленным загранпаспортом и/или внесенными в паспорт данными о ребенке/детях. Меня и/или моих детей пограничники страны ЕС не выпускают в Украину. Что делать?

Обратитесь в ближайшее посольство/консульство Украины и получите удостоверение личности на возвращение в Украину.

Как долго оформляется удостоверение личности на возвращение в Украину («белый паспорт») и сколько это стоит?

Удостоверение на возвращение в Украину (при наличии подтверждения гражданства Украины и личности) оформляется в день обращения. Детям до 16 лет документ выдается бесплатно. Лицам с 16-летнего возраста — согласно утвержденным тарифам консульского сбора.

Я нахожусь в Украине и возвращаюсь в одну из стран ЕС с продленным загранпаспортом и/или внесенными в паспорт данными о ребенке/детях. Меня и/или моих детей пограничники страны ЕС не впускают. Что делать?

В таком случае вам следует обратиться в любое ближайшее (независимо от места регистрации в Украине) отделение ГП «Документ», ЦНАП или территориальное подразделение миграционной службы на территории Украины для оформления нового загранпаспорта.

Если у меня есть «продленный» загранпаспорт и я хочу вылететь, например, из США или Канады в одну из стран шенгенской зоны. Пустит ли меня авиаперевозчик в самолет?

Согласно международным стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации), авиаперевозчик имеет право допускать к посадке граждан только с паспортами сроком действия не более 10 лет (то есть «непродленными»).

Законодательство Украины позволяет каждому гражданину иметь два загранпаспорта.

