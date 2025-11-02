Практика судів
Українцям необхідно замінити закордонні паспорти — «продовжені» документи більше не діють

09:27, 2 листопада 2025
Уряд скасував тимчасове правило продовження строку дії закордонних паспортів, тож для поїздок за кордон потрібно оформлювати новий біометричний документ.
Із 29 жовтня скасовано правило продовження строку дії закордонних паспортів. Про це наголосили в Департаменті консульської служби МЗС України.

Так, Кабмін затвердив зміни до постанови, яка в лютому 2022 року запровадила тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей.

Ця постанова була ухвалена на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ у зв’язку з виходом з ладу паспортної системи України, що призвело до неможливості оформлення нових паспортів. Тому, як виняткову міру, було запроваджено тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей.

Невдовзі після відновлення роботи системи посольства та консульства України відновили оформлення паспортів. Також громадяни отримали можливість оформляти паспортні документи у новостворених філіях ДП «Документ» за кордоном (адреси філій за посиланням).

Законодавством більшості країн світу дозволяється перетин кордонів лише за паспортами (як правило біометричними) з терміном дії не більше 10 років. Тому подорожі з «продовженими» паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів.

Українці, в яких закінчується термін дії закордонного паспорта, можуть звернутися до посольства/консульства або однієї з філій ДП «Документ» для оформлення нового закордонного біометричного паспорта для себе та своїх дітей.

У відомстві також відповіли на найбільш поширені запитання:

Що означають ухвалені зміни

Україна повертається до світової практики та міжнародних стандартів з оформлення паспортних документів, адже ключовими вимогами є:

  1. термін дії закордонного паспорта для осіб віком з 16 років – максимум 10 років.
  2. термін дії закордонного паспорта для дітей віком до 16 років – максимум 4 роки.
  3. наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта.

Я перебуваю в одній з країн ЄС і терміново повертаюсь в Україну з продовженим закордонним паспортом та/або внесеними в паспорт відомостями про дитину/дітей. Мене та/або моїх дітей прикордонники країни ЄС не випускають в Україну. Що робити?

Зверніться до найближчого посольства/консульства України та отримайте посвідчення особи на повернення в Україну.

Як довго оформляється посвідчення особи на повернення в Україну («білий паспорт») та скільки це коштує?

Посвідчення на повернення в Україну (за наявності підтвердження громадянства України та особи) оформляється в день звернення. Дітям до 16 років документ видається безкоштовно. Особам з 16-річного віку - згідно з затвердженими тарифами консульського збору.

Я перебуваю в Україні і повертаюсь в одну з країн ЄС з продовженим закордонним паспортом та/або внесеними в паспорт відомостями про дитину/дітей. Мене та/або моїх дітей прикордонники країни ЄС не впускають. Що робити?

У такому випадку вам слід звернутися до будь-якого найближчого (незалежно від місця реєстрації в Україні) відділення ДП «Документ», ЦНАП або територіального підрозділу міграційної служби на території України для оформлення нового закордонного паспорта.

Якщо я маю «продовжений» закордонний паспорт і хочу полетіти, наприклад із США чи Канади, до однієї з країн шенгенської зони. Чи авіаперевізник пустить мене в літак?

Згідно з міжнародними стандартами ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), авіаперевізник має право впускати в літак громадян з паспортами терміном дії лише до 10 років (тобто «непродовженими»).

Законодавство України дозволяє кожному громадянину мати два закордонних паспорти.

