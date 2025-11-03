Практика судов
В ГПСУ объяснили, зачем на Закарпатье устанавливают бетонные блоки возле границы

11:36, 3 ноября 2025
На Закарпатье возле пунктов пропуска устанавливают бетонные блоки для усиления безопасности.
На Закарпатье возле пунктов пропуска начали устанавливать бетонные заградительные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва транспортных средств через государственную границу. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко подчеркнул, что в последнее время случаи попыток прорыва через границу не единичны, и довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повреждая шлагбаумы.

«Госпогранслужба совместно с органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно работает над тем, чтобы предотвратить такие действия», — отметил Демченко.

По его словам, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОВА принимают дополнительные меры безопасности на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска.

В частности, устанавливаются средства, которые заставляют транспортные средства снижать скорость.

Также в рамках усиления инженерной защиты обустраиваются дополнительные конструкции, которые исключают попытки прорыва автомобилей через линию контроля, включая повреждение шлагбаумов или других элементов пограничной инфраструктуры.

