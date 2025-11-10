В Украине стартует проект долгосрочной поддержки ветеранов – что входит в пакет услуг

Программа предусматривает индивидуальную помощь, обучение и адаптацию к гражданской жизни.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство запустило экспериментальный проект, направленный на персонализированную поддержку ветеранов и ветеранок после реабилитации для их возвращения к полноценной жизни. Проект разработало Министерство по делам ветеранов для тех, кто пострадал, защищая страну.

Программа сосредоточена на долгосрочной поддержке и включает:

постреабилитационную помощь для устойчивого восстановления;

обучение навыкам самообслуживания и ухода за собой для уменьшения зависимости от других;

консультации по адаптации жилья, транспорта и рабочих мест;

содействие участию в общественной жизни и трудоустройству;

обучение членов семей особенностям жизни ветеранов после ранений и правилам оказания помощи.

Пакет услуг включает:

Обязательные услуги:

разработка индивидуального плана с учетом потребностей;

помощь реабилитолога;

обучение самостоятельности и уходу за собой;

создание доступной и безопасной среды дома, на работе и в общественных местах;

психологическая поддержка.

Вариативные услуги (по необходимости):

консультации диетолога;

помощь терапевта речи и речевого развития;

диагностика и лечение расстройств сна и т. д.

Услуги будут предоставляться ветеранам отдельно или вместе с членом семьи.

Минветеранов отмечает, что после ранений ветераны сталкиваются не только с физическими, но и с психологическими трудностями, изменением образа жизни и необходимостью адаптации к гражданской среде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.