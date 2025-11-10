  1. В Украине

В Украине стартует проект долгосрочной поддержки ветеранов – что входит в пакет услуг

12:45, 10 ноября 2025
Программа предусматривает индивидуальную помощь, обучение и адаптацию к гражданской жизни.
В Украине стартует проект долгосрочной поддержки ветеранов – что входит в пакет услуг
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство запустило экспериментальный проект, направленный на персонализированную поддержку ветеранов и ветеранок после реабилитации для их возвращения к полноценной жизни. Проект разработало Министерство по делам ветеранов для тех, кто пострадал, защищая страну.

Программа сосредоточена на долгосрочной поддержке и включает:

  • постреабилитационную помощь для устойчивого восстановления;
  • обучение навыкам самообслуживания и ухода за собой для уменьшения зависимости от других;
  • консультации по адаптации жилья, транспорта и рабочих мест;
  • содействие участию в общественной жизни и трудоустройству;
  • обучение членов семей особенностям жизни ветеранов после ранений и правилам оказания помощи.

Пакет услуг включает:

Обязательные услуги:

  • разработка индивидуального плана с учетом потребностей;
  • помощь реабилитолога;
  • обучение самостоятельности и уходу за собой;
  • создание доступной и безопасной среды дома, на работе и в общественных местах;
  • психологическая поддержка.

Вариативные услуги (по необходимости):

  • консультации диетолога;
  • помощь терапевта речи и речевого развития;
  • диагностика и лечение расстройств сна и т. д.
  • Услуги будут предоставляться ветеранам отдельно или вместе с членом семьи.

Минветеранов отмечает, что после ранений ветераны сталкиваются не только с физическими, но и с психологическими трудностями, изменением образа жизни и необходимостью адаптации к гражданской среде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]