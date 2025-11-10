В Украине стартует проект долгосрочной поддержки ветеранов – что входит в пакет услуг
Правительство запустило экспериментальный проект, направленный на персонализированную поддержку ветеранов и ветеранок после реабилитации для их возвращения к полноценной жизни. Проект разработало Министерство по делам ветеранов для тех, кто пострадал, защищая страну.
Программа сосредоточена на долгосрочной поддержке и включает:
- постреабилитационную помощь для устойчивого восстановления;
- обучение навыкам самообслуживания и ухода за собой для уменьшения зависимости от других;
- консультации по адаптации жилья, транспорта и рабочих мест;
- содействие участию в общественной жизни и трудоустройству;
- обучение членов семей особенностям жизни ветеранов после ранений и правилам оказания помощи.
Пакет услуг включает:
Обязательные услуги:
- разработка индивидуального плана с учетом потребностей;
- помощь реабилитолога;
- обучение самостоятельности и уходу за собой;
- создание доступной и безопасной среды дома, на работе и в общественных местах;
- психологическая поддержка.
Вариативные услуги (по необходимости):
- консультации диетолога;
- помощь терапевта речи и речевого развития;
- диагностика и лечение расстройств сна и т. д.
- Услуги будут предоставляться ветеранам отдельно или вместе с членом семьи.
Минветеранов отмечает, что после ранений ветераны сталкиваются не только с физическими, но и с психологическими трудностями, изменением образа жизни и необходимостью адаптации к гражданской среде.
