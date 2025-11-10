В Україні стартує проєкт довготривалої підтримки ветеранів – що входить до пакета послуг

Програма передбачає індивідуальну допомогу, навчання та адаптацію до цивільного життя.

Уряд запустив експериментальний проєкт, спрямований на персоналізовану підтримку ветеранів і ветеранок після реабілітації для їхнього повернення до повноцінного життя. Проєкт розробило Міністерство у справах ветеранів для тих, хто постраждав, захищаючи країну.

Програма зосереджена на довготривалій підтримці та включає:

постреабілітаційну допомогу для стійкого відновлення;

навчання навичкам самообслуговування та догляду за собою для зменшення залежності від інших;

консультації з адаптації житла, транспорту та робочих місць;

сприяння участі у громадському житті та працевлаштуванню;

навчання членів родин особливостям життя ветеранів після поранень і правилам надання допомоги.

Пакет послуг включає:

Обов’язкові послуги:

розробка індивідуального плану з урахуванням потреб;

допомога реабілітолога;

навчання самостійності та догляду за собою;

створення доступного й безпечного середовища вдома, на роботі та в громадських місцях;

психологічна підтримка.

Варіативні послуги (за потребою):

консультації дієтолога;

допомога терапевта мови та мовлення;

діагностика та лікування розладів сну тощо.

Послуги надаватимуться ветеранам окремо або разом із членом сім’ї.

Мінветеранів зазначає, що після поранень ветерани стикаються не лише з фізичними, а й із психологічними труднощами, зміною способу життя та потребою адаптації до цивільного середовища.

