В Україні стартує проєкт довготривалої підтримки ветеранів – що входить до пакета послуг
12:45, 10 листопада 2025
Програма передбачає індивідуальну допомогу, навчання та адаптацію до цивільного життя.
Фото: Getty Images
Уряд запустив експериментальний проєкт, спрямований на персоналізовану підтримку ветеранів і ветеранок після реабілітації для їхнього повернення до повноцінного життя. Проєкт розробило Міністерство у справах ветеранів для тих, хто постраждав, захищаючи країну.
Програма зосереджена на довготривалій підтримці та включає:
- постреабілітаційну допомогу для стійкого відновлення;
- навчання навичкам самообслуговування та догляду за собою для зменшення залежності від інших;
- консультації з адаптації житла, транспорту та робочих місць;
- сприяння участі у громадському житті та працевлаштуванню;
- навчання членів родин особливостям життя ветеранів після поранень і правилам надання допомоги.
Пакет послуг включає:
Обов’язкові послуги:
- розробка індивідуального плану з урахуванням потреб;
- допомога реабілітолога;
- навчання самостійності та догляду за собою;
- створення доступного й безпечного середовища вдома, на роботі та в громадських місцях;
- психологічна підтримка.
Варіативні послуги (за потребою):
- консультації дієтолога;
- допомога терапевта мови та мовлення;
- діагностика та лікування розладів сну тощо.
- Послуги надаватимуться ветеранам окремо або разом із членом сім’ї.
Мінветеранів зазначає, що після поранень ветерани стикаються не лише з фізичними, а й із психологічними труднощами, зміною способу життя та потребою адаптації до цивільного середовища.
