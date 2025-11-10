Конституционный Суд рассматривает дела о штрафах за налоговые накладные и полномочия прокуроров

КСУ продолжил рассмотрение дел по двум конституционным жалобам.

Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат на закрытых частях пленарных заседаний продолжил рассмотрение дел по конституционным жалобам:

- Представительства „АНДРИТЗ ГАЙДРО ГмбХ“ о соответствии Конституции Украины (конституционности) предписаний пункта 120-1.1 статьи 120-1 Налогового кодекса Украины;

- Общества с ограниченной ответственностью „Рейнир Бизнес Групп“ по конституционности предписаний абзаца первого части третьего, абзацев первого, второго, третьего части четвертой статьи 23 Закона Украины „О прокуратуре” от 14 октября 2014 года № 1697–VII.

Их рассмотрение Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

