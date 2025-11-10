Конституційний Суд розглядає справи про штрафи за податкові накладні та повноваження прокурорів

КСУ продовжив розгляд справ за двома конституційними скаргами.

Конституційний Суд повідомляє, що Другий сенат на закритих частинах пленарних засідань продовжив розгляд справ за конституційними скаргами:

- Представництва „АНДРІТЗ ГАЙДРО ГмбХ“ щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів пункту 120-1.1 статті 120-1 Податкового кодексу України;

- Товариства з обмеженою відповідальністю „Рейнір Бізнес Груп“ щодо конституційності приписів абзацу першого частини третьої, абзаців першого, другого, третього частини четвертої статті 23 Закону України „Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII.

Їхній розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

