Украинцам будут платить за аренду генераторов для мобильных сетей во время блэкаутов

За 12 часов работы физическое лицо может получить около 1 320 грн, юридическое — примерно 1 720 грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минцифры объявило о старте инициативы «Генератор связи», которая позволит обеспечить стабильную работу мобильной связи во время возможных отключений электроэнергии. К участию приглашают бизнес и граждан, имеющих генераторы и готовых временно подпитывать базовые станции мобильных операторов, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как присоединиться к проекту:

Владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт могут подключить их к базовым станциям операторов и получать оплату — от 110 до 140 грн за час работы.

Например, за 12 часов работы физическое лицо может получить около 1 320 грн, юридическое — примерно 1 720 грн.

Чтобы присоединиться:

Позвоните на горячую линию 0 800 33 63 28, тогда оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия участия, рассчитает ориентировочную оплату и передаст контакты мобильному оператору. Далее представители оператора проверят технические возможности, согласуют детали и заключат соглашение.

Обязанности сторон:

Участник проекта отвечает за обслуживание и заправку генератора.

Техническое подключение к базовой станции обеспечивает оператор связи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.