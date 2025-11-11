Украинцам будут платить за аренду генераторов для мобильных сетей во время блэкаутов
Минцифры объявило о старте инициативы «Генератор связи», которая позволит обеспечить стабильную работу мобильной связи во время возможных отключений электроэнергии. К участию приглашают бизнес и граждан, имеющих генераторы и готовых временно подпитывать базовые станции мобильных операторов, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Как присоединиться к проекту:
Владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт могут подключить их к базовым станциям операторов и получать оплату — от 110 до 140 грн за час работы.
- Например, за 12 часов работы физическое лицо может получить около 1 320 грн, юридическое — примерно 1 720 грн.
Чтобы присоединиться:
Позвоните на горячую линию 0 800 33 63 28, тогда оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия участия, рассчитает ориентировочную оплату и передаст контакты мобильному оператору. Далее представители оператора проверят технические возможности, согласуют детали и заключат соглашение.
Обязанности сторон:
- Участник проекта отвечает за обслуживание и заправку генератора.
- Техническое подключение к базовой станции обеспечивает оператор связи.
