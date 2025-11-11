  1. В Украине

Украинцам будут платить за аренду генераторов для мобильных сетей во время блэкаутов

09:24, 11 ноября 2025
За 12 часов работы физическое лицо может получить около 1 320 грн, юридическое — примерно 1 720 грн.
Украинцам будут платить за аренду генераторов для мобильных сетей во время блэкаутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минцифры объявило о старте инициативы «Генератор связи», которая позволит обеспечить стабильную работу мобильной связи во время возможных отключений электроэнергии. К участию приглашают бизнес и граждан, имеющих генераторы и готовых временно подпитывать базовые станции мобильных операторов, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как присоединиться к проекту:

Владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт могут подключить их к базовым станциям операторов и получать оплату — от 110 до 140 грн за час работы.

  • Например, за 12 часов работы физическое лицо может получить около 1 320 грн, юридическое — примерно 1 720 грн.

Чтобы присоединиться:

Позвоните на горячую линию 0 800 33 63 28, тогда оператор подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия участия, рассчитает ориентировочную оплату и передаст контакты мобильному оператору. Далее представители оператора проверят технические возможности, согласуют детали и заключат соглашение.

Обязанности сторон:

  • Участник проекта отвечает за обслуживание и заправку генератора.
  • Техническое подключение к базовой станции обеспечивает оператор связи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Министерство цифровой трансформации отключение света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

10 ноября проходит заседание собрания судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, на котором будут избирать нового председателя суда.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]