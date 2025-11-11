  1. В Україні

Українцям будуть платити за оренду генераторів для мобільних мереж під час блекаутів

09:24, 11 листопада 2025
За 12 годин роботи фізична особа може отримати близько 1 320 грн, юридична — приблизно 1 720 грн.
Мінцифри оголосило про старт ініціативи «Генератор зв’язку», яка дозволить забезпечити стабільну роботу мобільного зв’язку під час можливих відключень електроенергії. До участі запрошують бізнес і громадян, які мають генератори та готові тимчасово підживлювати базові станції мобільних операторів, зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

Як долучитися до проєкту:

Власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть підключити їх до базових станцій операторів і отримувати оплату — від 110 до 140 грн за годину роботи.

Щоб приєднатися:

Зателефонуйте на гарячу лінію 0 800 33 63 28, тоді оператор підбере найближчу базову станцію, роз’яснить умови участі, розрахує орієнтовну оплату та передасть контакти мобільному оператору. Далі представники оператора перевірять технічні можливості, погодять деталі та укладуть угоду.

Обов’язки сторін:

  • Учасник проєкту відповідає за обслуговування та заправку генератора.
  • Технічне підключення до базової станції забезпечує оператор зв’язку.

