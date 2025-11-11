  1. В Украине

Минсоцполитики анонсировало повышение выплат для приемных родителей с 2026 года

13:53, 11 ноября 2025
Принято решение о повышении государственной поддержки для приемных родителей и родителей-воспитателей детских домов семейного типа.
Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин и первая заместитель министра Людмила Шемелинец во время встречи с приемными родителями и родителями-воспитателями детских домов семейного типа сообщили, что решение об увеличении государственной поддержки для приемных родителей и родителей-воспитателей уже принято.

Как отметил Денис Улютин, государство ценит вклад приемных семей в обеспечение детей заботой и надлежащими условиями воспитания:

«Прежде всего хочу поблагодарить вас за ту важную и одновременно непростую работу, которую вы выполняете каждый день. Очень ценю, что у нас есть возможность привлекать вас к формированию государственной политики в сфере защиты прав детей. Вы, как никто другой, понимаете, что действительно работает, а что нуждается в изменениях, и можете подсказать, как сделать лучше. Мы все стремимся к одному — создать достойные условия жизни для детей и окончательно преодолеть устаревшие подходы прошлого».

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности повышение социальной защиты приемных семей и детских домов семейного типа. Речь шла о пенсионном обеспечении приемных родителей, обеспечении семей автотранспортом, организации оздоровления детей, а также о привлечении социальных работников к предоставлению качественных услуг семьям.

Отдельное внимание уделили вопросам финансовой поддержки, механизмам начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и участию представителей приемных семей в подготовке законодательных инициатив в сфере семейной политики.

Министр сообщил, что решение об увеличении государственной поддержки для приемных родителей и родителей-воспитателей уже принято:

«С 1 января 2026 года выплаты вырастут», — подчеркнул Улютин.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 833 млн гривен на приобретение жилья для детских домов семейного типа в 2025 году.

