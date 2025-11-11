Мінсоцполітики анонсувало підвищення виплат для прийомних батьків із 2026 року

Ухвалено рішення про підвищення державної підтримки для прийомних батьків і батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін та перша заступниця Міністра Людмила Шемелинець під час зустрічі із прийомними батьками та батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу повідомили, що рішення про збільшення державної підтримки для прийомних батьків і батьків-вихователів уже ухвалено.

Як зазначив Денис Улютін, держава цінує внесок прийомних родин у забезпечення дітей турботою та належними умовами виховання:

«Передусім хочу подякувати вам за ту важливу й водночас непросту роботу, яку ви щодня виконуєте. Дуже ціную, що ми маємо можливість залучати вас до формування державної політики у сфері захисту прав дітей. Ви, як ніхто інший, розумієте, що насправді працює, а що потребує змін, і можете підказати, як зробити краще. Ми всі прагнемо одного – створити гідні умови життя для дітей та остаточно подолати застарілі підходи минулого».

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань, зокрема підвищення соціального захисту прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Йшлося про пенсійне забезпечення прийомних батьків, забезпечення родин автотранспортом, організацію оздоровлення дітей, а також залучення соціальних працівників до надання якісних послуг сім’ям.

Окрему увагу приділили питанням фінансової підтримки, механізмам нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і участі представників прийомних сімей у підготовці законодавчих ініціатив у сфері сімейної політики.

«З 1 січня 2026 року виплати зростуть», — підкреслив Улютін.

Раніше ми повідомляли, що уряд виділив 833 млн гривень на придбання житла для дитячих будинків сімейного в 2025 році.

