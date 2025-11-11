  1. В Україні

Мінсоцполітики анонсувало підвищення виплат для прийомних батьків із 2026 року

13:53, 11 листопада 2025
Ухвалено рішення про підвищення державної підтримки для прийомних батьків і батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу.
Мінсоцполітики анонсувало підвищення виплат для прийомних батьків із 2026 року
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін та перша заступниця Міністра Людмила Шемелинець під час зустрічі із прийомними батьками та батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу повідомили, що рішення про збільшення державної підтримки для прийомних батьків і батьків-вихователів уже ухвалено.

Як зазначив Денис Улютін, держава цінує внесок прийомних родин у забезпечення дітей турботою та належними умовами виховання:

«Передусім хочу подякувати вам за ту важливу й водночас непросту роботу, яку ви щодня виконуєте. Дуже ціную, що ми маємо можливість залучати вас до формування державної політики у сфері захисту прав дітей. Ви, як ніхто інший, розумієте, що насправді працює, а що потребує змін, і можете підказати, як зробити краще. Ми всі прагнемо одного – створити гідні умови життя для дітей та остаточно подолати застарілі підходи минулого».

Під час зустрічі сторони обговорили низку важливих питань, зокрема підвищення соціального захисту прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Йшлося про пенсійне забезпечення прийомних батьків, забезпечення родин автотранспортом, організацію оздоровлення дітей, а також залучення соціальних працівників до надання якісних послуг сім’ям.

Окрему увагу приділили питанням фінансової підтримки, механізмам нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг і участі представників прийомних сімей у підготовці законодавчих ініціатив у сфері сімейної політики.

Міністр повідомив, що рішення про збільшення державної підтримки для прийомних батьків і батьків-вихователів уже ухвалено:

«З 1 січня 2026 року виплати зростуть», — підкреслив Улютін.

Раніше ми повідомляли, що уряд виділив 833 млн гривень на придбання житла для дитячих будинків сімейного в 2025 році.

