Ушла из жизни судья Пятого ААС в отставке Любовь Стас

Оборвалась жизнь судьи Пятого ААС в отставке Любови Стас.

Фото: 5aa.court.gov.ua

Ушла из жизни судья Пятого апелляционного административного суда в отставке Любовь Стас. Об этом сообщил Пятый ААС.

«Она долго и мужественно боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее.

Любовь Васильевна каждый день проявляла профессионализм, принципиальность и человечность.

Мы знали ее как искреннего, светлого, доброго человека — того, кто всегда делился опытом и оставался примером преданности своей профессии», — заявили в суде.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Стас.

