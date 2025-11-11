Пішла з життя суддя П’ятого ААС у відставці Любов Стас

Обірвалося життя судді П'ятого ААС у відставці Любові Стас.

Фото: 5aa.court.gov.ua

Пішла з життя суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду у відставці Любов Стас. Про це повідомив П'ятий ААС.

«Вона довго і мужньо боролася з тяжкою хворобою, але недуга виявилася сильнішою.

Любов Василівна щодня проявляла професіоналізм, принциповість і людяність.

Ми знали її як щиру, світлу, добру людину - ту, що завжди ділилася досвідом і залишалася прикладом відданості своїй професії», - заявили у суді

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Любові Стас.

