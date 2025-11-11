В Одесской области будут судить «теневого куратора Бессарабии»

Доход от незаконного покерного зала организатор частично распределял между сообщниками.

В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении так называемого «преступного смотрящего Бессарабии», противоправную деятельность которого правоохранительные органы прекратили в августе этого года.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, обвиняемому инкриминируют умышленное установление и распространение преступного влияния, а также организацию незаконных азартных игр. В настоящее время 31-летний мужчина находится под стражей без права на залог.

Кроме того, правоохранители установили причастность к организации и проведению незаконных азартных игр еще четырех лиц. Обвинительный акт в отношении них также направлен в суд.

По данным следствия, в 2023 году за границу выехал предыдущий неформальный лидер преступной среды г. Измаил. Сейчас он находится в международном розыске как обвиняемый по делу о распространении преступного влияния. Поэтому 31-летний житель Измаила решил взять на себя его роль.

«Он взял на себя основную функцию накопления, хранения и распределения “общей кассы” преступного мира. В функционал “куратора” также входило следить за соблюдением неофициальных норм преступной среды другими ее представителями, решать конфликты между “своими”.

Действовал злоумышленник осторожно: руководил, организовывал, но исполнителем противоправных действий не выступал», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что со временем он распространил свое преступное влияние не только на Измаил, но и на Измаильский и Болградский районы.

Кроме того, в сентябре 2024 года неформальный лидер криминалитета привлек сообщников и организовал место для незаконных азартных игр в покер. Играть могли только по рекомендации «от своих». Для этого арендовали и отремонтировали помещение в Измаиле, установили вентиляцию и электроснабжение, приобрели столы, карты, фишки.

Доход от незаконного покерного зала организатор частично распределял между сообщниками, а часть направлял в теневую «общую кассу» преступного мира. За одну ночь доход игорного заведения мог составлять 1,2 млн грн. Во время обысков изъяли технику, черновую бухгалтерию, 22 тыс. долларов США, 60 тыс. грн и 5,6 тыс. евро.

Ранее организатор игрового клуба уже привлекался к уголовной ответственности. В других уголовных производствах он является обвиняемым в хулиганстве с применением оружия, умышленном телесном повреждении, грабеже с насилием и разбое.

