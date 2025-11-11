На Одещині судитимуть «тіньового куратора Бессарабії»

Дохід від незаконного покерного залу організатор розподіляв частково між співучасниками.

На Одещині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «злочинного наглядача Бессарабії», протиправну діяльність якого правоохоронні органи припинили у серпні цього року.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, обвинуваченому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу та організацію незаконних азартних ігор. Наразі 31-річний чоловік перебуває під вартою без права на заставу.

Крім того, правоохоронці встановили причетність до організації та проведення незаконних азартних ігор ще чотирьох осіб. Обвинувальний акт щодо них направлений до суду.

За даними слідства, у 2023 році за кордон виїхав попередній неформальний лідер кримінального середовища м. Ізмаїл. Зараз він перебуває у міжнародному розшуку, як обвинувачений у справі про розповсюдження злочинного впливу. Тож 31-річний мешканець Ізмаїлу вирішив перебрати на себе його роль.

«Взяв на себе основну функцію накопичення, утримання та розподілу «спільної каси» кримінального світу. Також до функціоналу «куратора» входило: стежити за дотриманням неофіційних норм злочинного середовища іншими представниками, вирішувати конфлікти між «своїми».

Діяв зловмисник обережно: керував, організовував, але виконавцем протиправних дій не виступав», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що із часом свій злочинний вплив, окрім Ізмаїлу, поширив на Ізмаїльський та Болградський райони.

Крім того, у вересні 2024 року неформальний лідер криміналітету залучив спільників та організував місце для незаконних азартних ігор в покер. Грати могли лише за рекомендацію «від своїх». Для цього орендували та відремонтували приміщення в Ізмаїлі, забезпечили установку вентиляції та живлення, придбали столи, карти, фішки.

Дохід від незаконного покерного залу організатор розподіляв частково між співучасниками, а частина йшла на наповнення тіньової каси кримінального світу. За одну ніч дохід грального закладу міг складати 1,2 млн грн. Під час обшуків також вилучили техніку, чорнову бухгалтерію, 22 тис доларів США, 60 тис грн та 5,6 тис євро.

Раніше організатор грального клубу вже притягувався до кримінальної відповідальності. В інших кримінальних провадженнях він є обвинуваченим у хуліганстві із застосуванням зброї, умисному тілесному ушкодженні, грабежі з насильством та розбої.

