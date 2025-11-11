Член НКРЭКУ Сергей Пушкарь выехал из Украины — Железняк

Сергей Пушкарь, фигурирующий в деле НАБУ, выехал за пределы Украины — сообщил депутат Железняк.

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Сергей Пушкарь ночью покинул территорию Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Именно он фигурирует на пленках, по получению "зарплаты" 20 штук $ от Миндича. (Точнее 19 900 выходит)", - отметил депутат.

До назначения в НКРЭКУ Пушкарь занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению в АО «НАЭК «Энергоатом» (2022–2025), а также ранее работал в Фонде государственного имущества Украины (2010–2015).

Отмечается, что 3 сентября 2025 по результатам открытого конкурсного отбора он был назначен на должность члена НКРЭКУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

